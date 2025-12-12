Sorvegliato speciale scappa da Monreale per la spesa dell’Immacolata | beccato da carabiniere

Un uomo di 59 anni, sottoposto alla misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a Monreale, è stato arrestato dai Carabinieri di San Martino delle Scale per aver violato le prescrizioni durante la spesa dell’Immacolata. L’episodio ha evidenziato un tentativo di fuga, sventato grazie al pronto intervento delle forze dell’ordine.

Un uomo di 59 anni, con precedenti penali e attualmente sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Monreale, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di San Martino delle Scale per violazione delle prescrizioni. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di giovedì 7 dicembre.