Sorpreso accanto alla stazione con un coltello era già ricercato per furto

Durante un normale servizio di perlustrazione presso la stazione ferroviaria, i carabinieri hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha cercato di nascondersi tra le auto. Sorpreso con un coltello in tasca, si è rivelato essere già ricercato per un precedente furto.

