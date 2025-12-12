Il gruppo Agsm Aim annuncia un importante cambiamento: a partire dal 15 dicembre si trasformerà in

Lunedì 15 dicembre il gruppo Agsm Aim presenterà il suo nuovo nome e la nuova identità visiva in un evento che si terrà alla Gran Guardia di Verona e che proseguirà, la sera, con uno spettacolo nel cielo cittadino. La presentazione, rivolta ai collaboratori del gruppo e alla stampa, è fissata per. Veronasera.it

Sorpresa di Natale: Agsm Aim cambia nome e diventa "Magis". Spettacolo con i droni, ma le opposizioni protestano - Droni illuminati nel cielo sull'Arena per il lancio del nuovo brand, mentre in città si accende il dibattito politico su costi, trasparenza e identità storica della multiutility ... veronasera.it

Agsm Aim accende le luci dell’albero di Natale di Betlemme - Il Gruppo Agsm Aim accende le luci dell'albero di Natale di Betlemme e le decorazioni natalizie in Manger Square. veronaoggi.it