Sorpresa! Deadpool in Marvel Rivals 6 la conferma nel trailer

Deadpool fa ufficialmente il suo debutto in Marvel Rivals 6, come confermato dal trailer. La sua presenza porta un tocco inedito, con riferimenti alla cultura pop, humor irriverente e l'immancabile rapporto di amicizia con Wolverine. Un'anticipazione che entusiasma i fan e promette momenti divertenti e sorprendenti nel nuovo capitolo del gioco.

Wade Wilson torna in una versione inedita e promette riferimenti alla cultura pop, humor da caserman e un eterno bromance con Wolverine. Marvel Rivals è a metà della quinta stagione, ma questo non impedisce a NetEase Games di anticipare il futuro svelando l'arrivo di una delle star più amate. A sorpresa Deadpool sarà il primo eroe giocabile della sesta stagione. L'annuncio è stato fatto durante i Game Awards 2025, seguito da un trailer di presentazione di Deadpool per Marvel Rivals, che anticipa l'ingresso del Mercenario Chiacchierone nel popolare sparatutto con eroi. La sesta stagione, Night at the Museum, verrà lanciata il 16 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Sorpresa! Deadpool in Marvel Rivals 6, la conferma nel trailer

E sono ufficialmente uscite tutte le cover di Batman / Deadpool normale, variant e incentive variant disponibili in negozio e sul nostro sito fino ad esaurimento scorte del resto Dc e Marvel non fanno tanto spesso fumetti assieme! NB: il fumetto uscito prec - facebook.com Vai su Facebook

Sorpresa! Deadpool in Marvel Rivals 6, la conferma nel trailer - Wade Wilson torna in una versione inedita e promette riferimenti alla cultura pop, humor da caserman e un eterno bromance con Wolverine. Secondo movieplayer.it

Marvel Rivals: Deadpool arriva con la Stagione 6 - NetEase Games ha annunciato ufficialmente la Stagione 6 di Marvel Rivals, intitolata “Night at the Museum”, in arrivo il 16 gennaio 2026. Scrive techgaming.it

HIDDEN DEADPOOL VOICELINE IN MARVEL RIVALS!!

Video HIDDEN DEADPOOL VOICELINE IN MARVEL RIVALS!! Video HIDDEN DEADPOOL VOICELINE IN MARVEL RIVALS!!