Sophie Kinsella e tutti gli alias della scrittrice che non si è pentita di essere frivola

Sophie Kinsella, nota autrice di romanzi leggeri e divertenti, ha scelto di abbracciare il suo stile frivolo senza rimpianti. Con numerosi pseudonimi, la scrittrice celebra il piacere di raccontare storie che portano speranza e felicità, dimostrando che il lieto fine è una filosofia di vita e di scrittura che non si pente di condividere.

«Sei la regina del lieto fine. Il lieto fine ha comprato questa casa. Siamo molto grati al lieto fine». Lo dice Nick, marito di Eve, che è il terzo alter ego di Madeleine Townley sposata Wickham, Madeleine che oggi avrebbe compiuto cinquantasei anni ma è morta l'altroieri. La prima identità alternativa è quella di Sophie Kinsella, il nome con cui decide di smetterla coi romanzi storici firmati col suo vero nome e scrivere di ciò che conosce: il fatto che ha l'estratto conto della carta di credito pieno di acquisti fatti invece di scrivere romanzi storici. La seconda è quella di Becky Bloomwood, la protagonista di "I love shopping", che ha reso Sophie Kinsella ricca e famosa e le ha anche permesso di usare i suoi trascorsi di giornalista finanziaria.

