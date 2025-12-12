Sono i progetti vincitori del Bando internazionale Companion for Life 2025 Come quello per la riabilitazione dei randagi per renderli idonei all' adozione E quello che costruirà per le micine gravide un ambiente tranquillo in cui partorire

Ecco i progetti vincitori del Bando internazionale Companion for Life 2025, dedicati alla riabilitazione e al benessere degli animali abbandonati. Tra questi, interventi per rendere i randagi pronti all’adozione e ambienti tranquilli per le micine gravide, con l’obiettivo di migliorare la loro qualità di vita e favorire il reinserimento nella famiglia.

C ’è chi si focalizza sul percorso di riabilitazione degli animali randagi, feriti o abbandonati, “rottami” da “aggiustare”, nel corpo e nello spirito, per renderli idonei all’adozione. E chi si è occupato delle micine incinte, costruendo loro un ambiente sicuro, sterile e tranquillo in cui partorire. Ciascuna delle sette associazioni vincitrici, per l’Italia, del Bando internazionale Companion for Life 2025 di Almo Nature si è data un obiettivo definito e impegnativo: tutte, però, ogni giorno sono impegnate per il benessere animale, nel rispetto delle caratteristiche etologiche di ogni specie. Iodonna.it

Da “Salva un rottame” alla Nursery felina: 7 progetti bellissimi dedicati a cani e gatti

