Sono davvero schifata L’ex Temptation Island inchioda il fidanzato | beccato con un’altra in discoteca

Un nuovo scandalo scuote il mondo dello spettacolo: l’ex Temptation Island ha rivelato di essere rimasta sconvolta nel scoprire il suo fidanzato con un’altra donna in discoteca. La notizia potrebbe segnare la fine della loro relazione, portando alla luce tensioni e tradimenti che hanno catturato l’attenzione dei media e dei fan.

Potrebbe essere arrivata al capolinea, e nel modo più rumoroso possibile, la storia d'amore tra l'ex tronista di Uomini e Donne e il volto noto della tv. Lei ha infatti usato il suo profilo Instagram per raccontare, passo dopo passo, quello che vive come un vero tradimento da parte del fidanzato, conosciuto dal pubblico come Lenticchio ai tempi di Temptation Island. E il web, ovviamente, è esploso di commenti. La coppia si trova in questi giorni a Dubai: lei bloccata in appartamento con la febbre, lui in discoteca con gli amici. A far saltare tutto sarebbe stato un video postato da un amico di Chiofalo, un semplice selfie di serata che però, sullo sfondo, mostrerebbe Francesco molto vicino a un'altra ragazza.