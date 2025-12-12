Sono ai Caraibi Vuole venire per qualche giorno? Le mando un biglietto | nei file segreti di Epstein spunta il nome della principessa Sofia di Svezia
Nei file segreti di Jeffrey Epstein emerge il nome della principessa Sofia di Svezia, collegata ai contatti del finanziere. La scoperta, riportata da Dagens Nyheter e Sveriges Radio, rivela una possibile associazione tra la nobildonna e il controverso finanziere, alimentando nuove questioni sull’ambiente di Epstein e sui suoi rapporti di alto livello.
E tra gli Epstein files sbuca il nome della principessa Sofia di Svezia. A darne notizia sono il quotidiano svedese Dagens Nyheter e Sveriges Radio che ricordano comela moglie del principe Carl Philip sia comparsa nella lista dei contatti del defunto finanziere e pedofilo statunitense, Jeffrey Epstein. Si tratta di diverse mail risalenti al 2005, quando l'allora 20enne Sofia Hellqvist si trovava a New York per tentare la carriera nel mondo dello spettacolo. Fu all'epoca che grazie a Barbro Ehnbom, ricca imprenditrice e finanziera svedese-americana, la Hellqvist venne introdotta a Epstein. La prima mail risale al 18 dicembre 2005.
