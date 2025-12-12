Sono 14 i punti di contatto tra Chiara Poggi e Andrea Sempio | la rivelazione dell’avvocato Cataliotti

L'avvocato Cataliotti ha rivelato che ci sono 14 punti di contatto tra Chiara Poggi e Andrea Sempio, spiegando il motivo della presenza del suo DNA sulle unghie della vittima. La discussione si concentra sulle prove raccolte e sul loro significato nel contesto del procedimento giudiziario in corso.

La difesa di Sempio ha spiegato il motivo della presenza del suo DNA sulle unghie di Chiara Poggi: "Abbiamo individuato 14 punti di contatto. Soprattuto il telecomando delle tv era stato utilizzato da Chiara Poggi la mattina dell'omicidio per accendere la televisione e lo usava anche Andrea Sempio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

