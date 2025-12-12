Sondrio il Ligari d' Argento a Margherita Volontè | Se si vuole aiutare si trovano mille occasioni

A Sondrio si è tenuta la cerimonia di consegna del Ligari d'Argento a Margherita Volontè, riconoscimento per il suo impegno nel volontariato. La cerimonia, svoltasi nel Palazzo Pretorio, ha visto la partecipazione di parenti, amici e premiati delle edizioni passate, celebrando l’importanza di aiutare e sostenere la comunità.

In una sala consiglio di Palazzo Pretorio davvero gremita di parenti, amici e anche di coloro che hanno ricevuto il riconoscimento nelle edizioni precedenti, è stato consegnato il Ligari d'Argento a Margherita Volontè, farmacista, volontaria e responsabile del Centro di prima accoglienza comunale.

Margherita Volonté riceve il Ligari d'Argento 2025

