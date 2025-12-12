Solo un’impresa su 4 è digitale I dati Istat bocciano la provincia

Solo un’impresa su quattro in Italia ha adottato strumenti digitali, secondo i dati Istat, evidenziando una lenta transizione verso la digitalizzazione. La provincia di Arezzo, con oltre 42mila imprese attive, si distingue per il suo tessuto imprenditoriale dinamico, impegnato ad affrontare questa sfida cruciale per la crescita e la competitività futura.

di Gaia Papi AREZZO La provincia di Arezzo conferma la sua vocazione imprenditoriale con oltre 42mila imprese attive, un tessuto produttivo dinamico che sta affrontando la sfida della digitalizzazione. Nel solo capoluogo operano 14.095 aziende, soprattutto nei settori della gioielleria e della lavorazione dei metalli preziosi, del manifatturiero – dal tessile alle calzature – dell’agroindustria e dei servizi. Eppure, secondo i dati Istat, solo un’impresa su quattro con più di 10 addetti può definirsi realmente digitalizzata, con livelli "alti" in almeno 12 indicatori Ict. Una transizione ancora incompleta, confermata anche da Confartigianato, secondo cui il 67,8% delle piccole imprese si ferma al livello "base" e resta sotto la media europea. 🔗 Leggi su Lanazione.it