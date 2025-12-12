Solita guerra di cifre sullo sciopero Cgil | adesioni al 68% Il governo | disagi limitati

L'ultimo sciopero generale ha visto una forte partecipazione, con la Cgil che segnala un'adesione del 68% e circa 500 mila manifestanti in tutta Italia. Le proteste si sono svolte in numerose città, evidenziando ancora una volta il fermento sociale e le tensioni tra lavoratori e istituzioni. La discussione sulle cifre rimane al centro del dibattito tra sindacati e governo.

Roma, 12 dicembre 2025 – Adesione del 68% e 500mila persone in piazza nelle cinquanta manifestazioni organizzate in tutta Italia. La Cgil festeggia per lo sciopero generale contro la legge di bilancio “ingiusta e dannosa” mentre il corteo che parte da piazza Vittorio a Roma si ferma per il comizio finale nell’area limitrofa alla Torre dei Conti, dove poco più di un mese fa è morto l’operaio Octav Stroici, mentre lavorava nel cantiere finanziato con fondi del Pnrr, e quello di Firenze in piazza del Carmine con il segretario Maurizio Landini registra 100mila partecipanti. I disagi. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini va in visita in mattinata alla centrale operativa delle Ferrovie dello Stato per verificare le ricadute dello sciopero. Quotidiano.net Solita guerra di cifre sullo sciopero. Cgil: adesioni al 68%. Il governo: disagi limitati - Roma, 12 dicembre 2025 – Adesione del 68% e 500mila persone in piazza nelle cinquanta manifestazioni organizzate in tutta Italia. quotidiano.net Sciopero, Guerra (Pd): "D'accordo con la Cgil sulla manovra. Inqualificabile l'attacco di Meloni alla libertà costituzionalmente garantita" - "La decisione di scioperare è una decisione che le organizzazioni sindacali devono essere libere di prendere nella loro autonomia" "La Cgil ha proclamato lo sciopero generale del 12 dicembre a partire ... affaritaliani.it Calendario dell’avvento 1 dicembre Il consiglio di Arturo: “Operazioni della seconda guerra mondiale in 100 mappe” di Lopez Jean L'ippocampo Edizioni. “Per chi vuole sapere proprio tutto di quella guerra. Solita eccellente infografica firmata l’Ippocampo.” - facebook.com facebook © Quotidiano.net - Solita guerra di cifre sullo sciopero. Cgil: adesioni al 68%. Il governo: disagi limitati

Scudo penale sull'ILVA, scontro tra Gianluigi Paragone, M5S, e Francesco Boccia, PD, con ...

Video Scudo penale sull'ILVA, scontro tra Gianluigi Paragone, M5S, e Francesco Boccia, PD, con ... Video Scudo penale sull'ILVA, scontro tra Gianluigi Paragone, M5S, e Francesco Boccia, PD, con ...