Softrio++ in concerto da Piuma

Venerdì 12 dicembre alle 20:30, Piuma ospiterà Softrio++ in concerto, portando il jazz più moderno nella città. Un evento imperdibile con musica dal vivo, pizza, birre artigianali e cocktails, che anticipa il Natale. Il quartetto genovese, formato da musicisti di lunga collaborazione, offrirà una serata all'insegna della musica e del divertimento.

