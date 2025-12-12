Sofitel Villa Borghese Arte cultura bellezza con un cuore ’green’

Il Sofitel Villa Borghese offre un’esperienza unica di eleganza e sostenibilità nel cuore di Roma. Immerso nel verde di Villa Borghese, combina arte, cultura e bellezza con un tocco ’green’, creando un connubio perfetto tra tradizione italiana e raffinatezza francese. Un’oasi di fascino e responsabilità ambientale, ideale per chi desidera immergersi nelle emozioni senza tempo della capitale.

Fascino e sostenibilità. Oltre a un mix di cultura italo-francese che ben si accosta alla storia che corre lì, a due passi, nel verde di Villa Borghese con le emozioni senza tempo di Villa Medici, enclave (in salsa francese) di arte, opere geniali, profumi di un passato che ti avvolge. Fascino e sostenibilità, dicevamo, ovvero il dna di Sofitel Roma Villa Borghese dove il concetto di ospitalità fonde il fascino del classicismo italiano con la sofisticata eleganza francese. L’hotel, fra via Veneto, Villa Borghese e Piazza di di Spagna ha ottenuto nel 2025 la certificazione Green Key, simbolo di un impegno verso la sostenibilità, uno dei più importanti riconoscimenti di qualità ecologica dell’industria del turismo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sofitel Villa Borghese. Arte, cultura, bellezza con un cuore ’green’

Sofitel Roma Villa Borghese (Roma) - Ebooking.it

Video Sofitel Roma Villa Borghese (Roma) - Ebooking.it Video Sofitel Roma Villa Borghese (Roma) - Ebooking.it

Cerca Video Caricamento del Video...

SPECIALE BENESSERE IN CAMPANIA Hotel Villa Romana - Minori (SA) | Campania ? 1 Notte in B&B o Mezza Pensione con Spa e Massaggio da soli 125€ a coppia! Clicca qui per dettagli sulla promozione https://tinyurl.com/au2fdd9t Pe - facebook.com Vai su Facebook

Sofitel Villa Borghese. Arte, cultura, bellezza con un cuore ’green’ - francese che ben si accosta alla storia che corre lì, ... Si legge su quotidiano.net

Sofitel, arte e cucina: tanti ospiti al vernissage dell’artista calabrese Rossella D’Aula - Arte e cucina il binomio che ha incantato gli ospiti dell’inaugurazione del vernissage dell’artista calabrese Rossella D’Aula accolto da Elodie Lacroix general manager del Sofitel Rome Villa Borghese, ... Scrive roma.corriere.it