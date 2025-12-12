Sofia Goggia si confronta con il risultato di St. Moritz, dove ha chiuso al quarto posto nella discesa libera valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La campionessa italiana riconosce il ruolo di Lindsey Vonn nel suo percorso di crescita e si prepara a proseguire con determinazione verso le prossime sfide.

Sofia Goggia ha concluso al quarto posto la discesa libera di St. Moritz, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. C’era grande attesa per la prima gara della stagione nella velocità e l’azzurra si è presentata al cancelletto di partenza con grandi ambizioni, ma nella parte alta non ha brillato e la rimonta finale non è bastata per salire sul podio. La fuoriclasse bergamasca ha assistito allo show della statunitense Lindsey Vonn: scesa dopo di lei, la 41enne ha firmato un’autentica magia e ha vinto di forza, diventando l’atleta più longeva di sempre a imporsi nel massimo circuito internazionale itinerante. Oasport.it

Sofia Goggia incassa il colpo: “Vonn ci ha portato tutte a scuola, inutile negarlo. Ma la stagione è lunga”

Sofia Goggia incassa il colpo: “Vonn ci ha portato tutte a scuola, inutile negarlo. Ma la stagione è lunga” - Sofia Goggia ha concluso al quarto posto la discesa libera di St. oasport.it

Sofia Goggia: "Coppa del Mondo, Olimpiadi, laurea, rivalità con Vonn e zero gossip. Sarò un puma" - Il titolo di una stagione, probabilmente la più importante della sua carriera già straordinaria. tuttosport.com

???????????????????????????????????????????????????? Lindsey Vonn torna a vincere in Coppa del Mondo: la 41 enne statunitense vince la discesa libera di St. Moritz! Sofia Goggia sogna il podio ma chiude quarta ????? #EurosportSCI x.com

? Sci: a St. Moritz da oggi al via la Coppa di discesa. Sofia Goggia guarda ai Giochi di Milano Cortina: 'Voglio vincere una medaglia nella libera' dice la campionessa bergamasca. Lindsey Vonn sempre temibilissima, anche lei punta alla vittoria - facebook.com facebook