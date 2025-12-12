L'allenatore del Liverpool, Arne Slot, ha affrontato la questione Mohamed Salah alla vigilia della sfida contro il Brighton, in seguito alle recenti tensioni e allo sfogo dell'egiziano. Slot ha dichiarato di non avere motivi per voler vendere Salah e ha annunciato un confronto diretto con il giocatore per chiarire la situazione.

Il tecnico del Liverpool Arne Slot ha parlato alla vigilia del match contro il Brighton in merito alla situazione legata a Mohamed Salah, lasciato fuori rosa, e dopo lo sfogo dell’egiziano. Le parole di Slot. «Quello di cui ho bisogno è una conversazione con lui prima della partita col Brighton. Non ho motivi per non volere che lui rimanga». Slot ha anche parlato dell’esclusione di Salah contro l’Inter: «Penso che abbiamo deciso come società di non portarlo alla partita con l’Inter. Sono sempre in contatto con la dirigenza, ma quando si tratta di prendere decisioni sulla formazione o sui convocati, mi lasciano carta bianca. Ilnapolista.it

Slot: «Salah? Non ho motivi per volerlo mandare via, parlerò con lui» - «Quello di cui ho bisogno è una conversazione con lui prima della partita col Brighton. ilnapolista.it

Slot su Salah: "Non ho motivi per non volere una sua permanenza al Liverpool" - Arne Slot, tecnico del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Premier League contro il Brighton e ha parlato inevitabilmente. tuttomercatoweb.com

LIVERPOOL - Slot: "Parlerò con Salah, non ci sono motivi per non volere che resti" ift.tt/8LTuw4v x.com

Salah lascia il Liverpool? Annuncio di Slot che non lascia più dubbi ?? - facebook.com facebook