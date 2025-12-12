Skeleton | Janine Flock domina a Lillehammer discreta prova per Alessandra Fumagalli

Janine Flock si impone a Lillehammer, confermando la sua supremazia nello skeleton femminile durante la seconda tappa di Coppa del Mondo. La gara si rivela un'ulteriore dimostrazione del suo talento, mentre Alessandra Fumagalli si distingue con una prova discreta. La competizione continua a regalare emozioni e sorprese nel circuito internazionale.

Janine Flock si conferma la regina di Lillehammer per lo skeleton femminile conquistando la vittoria nella seconda tappa di Coppa del Mondo. L’austriaca si è infatti ripetuta dopo il successo ottenuto nella passata stagione sempre sul ghiaccio norvegese. Flock ha dominato la gara norvegese chiudendo con il tempo totale di 1’44?31, frutto di due discese molto solide (52?09 nella prima manche e 52?22 nella seconda). Alle sue spalle si è piazzata la britannica Tabitha Stoecker, staccata di 18 centesimi, mentre il podio è stato completato dalla belga Kim Meylemans a 25 centesimi dalla vetta. Quarta posizione per la tedesca Jacqueline Pfeifer che condivide la vetta della classifica di Coppa proprio con la vincitrice odierna. Oasport.it