Sisma Giapponerevocata allerta tsunami

Dopo la scossa sismica di magnitudo 6.7 che ha colpito il Giappone questa notte, l'Agenzia meteorologica ha inizialmente emesso un'allerta tsunami, successivamente revocata. La situazione si è evoluta rapidamente, senza segnalazioni di danni o vittime significative.

8.56 Dopo la scossa sismica di magnitudo 6.7 che ha colpito il Giappone stanotte l'Agenzia meteorologica giapponese ha lanciato e poi revocato l'allerta tsunami. Il sisma al largo della costa Est della prefettura di Aomori, nel nord dell' isola Honshu. Ipocentro a 20 chilometri di profondità. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Terremoto Giappone di magnitudo 6.7. Allerta tsunami (poi revocata), ok gli impianti nucleari della regione - Stavolta la terra ha tremato nel nord del Paese: la scossa è stata di magnitudo 6. Da msn.com

Nuovo terremoto scuote il Giappone, magnitudo 6.7: allerta tsunami revocata - 7 al largo della costa settentrionale, le autorità giapponesi hanno revocato l’allerta tsunami, mentre resta alta la vigilanza nella regione già colpita da recenti ... Si legge su notizie.it

Livello del mare alzato di 1,3 m dopo tsunami-terremoto

