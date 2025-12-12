Sinner è sempre il più amato Jannik premiato col ‘Fan’s Favourite’ per il terzo anno consecutivo

Jannik Sinner si conferma il tennista più amato dal pubblico, vincendo per il terzo anno consecutivo il premio ‘Fan’s Favourite’. Nonostante non sia ancora il numero uno del ranking, il suo seguito di appassionati continua a crescere, dimostrando quanto sia apprezzato e stimato nel mondo del tennis.

Roma, 12 dicembre 2025 - Non è il re del tennis per una manciata di punti, ma certamente è il più amato. Per la terza volta consecutiva Jannik Sinner è stato votato dai fan come giocatore preferito del circuito ATP. Il Fan’s Favourite. Il campione altoatesino ha ricevuto il premio "Fans' Favourite", creato nel 2000 e che solo il grande Roger Federer ha portato a casa per tre volte, con l’interruzione di un anno, nel 2022, finito nelle mani di Rafael Nadal. "Grazie per aver votato per me”. "Grazie mille per aver votato per me", è stato il messaggio speciale di Sinner. "Vincere ancora una volta il premio Fans' Favourite significa tantissimo per me, soprattutto grazie a voi. Sport.quotidiano.net

SINNER È IL TENNISTA PIÙ AMATO DAI FAN ? Per il terzo anno consecutivo l’azzurro vince agli ATP Awards il premio per il tennista preferito dai tifosi nel 2025 Un premio che dal 2003 al 2021 è stato vinto per 19 volte consecutive da Federer, nel 2022 - facebook.com facebook

Jannik Sinner è stato eletto giocatore più amato dai tifosi agli #ATPAwards per il terzo anno consecutivo x.com