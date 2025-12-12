Sinner è il giocatore preferito dai tifosi per il terzo anno di fila

Jannik Sinner si conferma il giocatore preferito dai tifosi per il terzo anno consecutivo nel circuito ATP. L'azzurro, che ha concluso la stagione tra i primi classificati, continua a conquistare il cuore degli appassionati grazie alle sue performance e al suo talento in campo.

Jannik Sinner è stato votato ancora una volta come giocatore preferito dai fan del circuito Atp. L’azzurro, che ha chiuso la stagione al n.2 del mondo, si è aggiudicato per la terza volta consecutiva il premio ‘Fans’ Favourite’. Da quando il riconoscimento è stato creato, nel 2000, solo Roger Federer è riuscito a vincerlo almeno tre volte, dominando dal 2003 al 2021. Tra i due regni, per un singolo anno – nel 2022 – si è invece inserito Rafael Nadal. “Grazie mille per aver votato per me”, ha detto Sinner in un messaggio speciale ai tifosi. “Vincere ancora una volta il premio Fans’ Favourite significa tantissimo per me, soprattutto grazie a voi. Lapresse.it

