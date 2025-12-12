Sinner disprezzato nel suo Paese la sorpresa dei media spagnoli

L'articolo analizza la reazione dei media spagnoli alla scelta di Lorenzo Musetti come atleta dell’anno, evidenziando come il sito as.com abbia espresso sorpresa e critica nei confronti dell'assenza di Jannik Sinner dalla lista dei riconoscimenti. La notizia ha suscitato discussioni sulla percezione e il valore attribuito ai tennisti italiani nel loro Paese.

Il sito spagnolo as.com ha accolto con sorpresa la notizia con la quale La Gazzetta dello Sport ha assegnato il titolo di atleta dell’anno a Lorenzo Musetti, sottolineando come sia stato accantonato il nome del numero 2 del mondo e titolando: “ Sinner disprezzato in Patria “. Jannik Sinner aveva vinto ottenuto riconoscimento nel 2024, ma la testata iberica pone l’accento sul fatto che il numero 2 ATP nel 2025 abbia vinto sei titoli, tra i quali Australian Open, Wimbledon ed ATP Finals, giungendo in finale anche a Roland Garros e US Open, battuto in entrambi i casi dallo spagnolo Carlos Alcaraz. Oasport.it Musetti batte Sinner, la strana decisione della Gazzetta scatena la stampa spagnola: “Jannik disprezzato in patria” - Tifosi spiazzati e bordate dalla Spagna: così si alimenta la rivalità con Alcaraz. sport.virgilio.it Sinner, Landini: “Con la patrimoniale aiuterebbe il Paese e resterebbe ricco” - Come tecnica però mi piacciono più Musetti, col suo rovescio, o Alcaraz: entrambi tecnicamente sono più divertenti. msn.com #GazzettaDelloSport premia #LorenzoMusetti come "Atleta dell'Anno", sorpresa visto il grande anno di #Sinner. La decisione ha suscitato critiche, soprattutto dalla #Spagna, con As che accusa la Gazzetta di "disprezzare" Sinner (sottolineando i pochi success x.com In questi primi giorni di Awards Season si parla già dei film più belli dell'anno. Sinners (I Peccatori) è senza dubbio uno dei successi più originali della stagione, ma il suo regista Ryan Coogler non ha mai nascosto di avere qualche problema con l'Academy. N - facebook.com facebook © Oasport.it - “Sinner disprezzato nel suo Paese”, la sorpresa dei media spagnoli

