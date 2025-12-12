Sinner Cerundolo lo incorona | Non ha debolezze è ingiocabile

Francisco Cerundolo non ha ancora scoperto come fermare Jannik Sinner, definito ingiocabile. Il tennista italiano, in preparazione alla nuova stagione, si appresta a difendere il titolo agli Australian Open, dopo aver ripreso gli allenamenti a Melbourne. La sua forma e determinazione continuano a renderlo uno dei protagonisti più attesi nel circuito internazionale.

(Adnkronos) – Come si batte Jannik Sinner? Francisco Cerundolo, la ricetta, non l'ha ancora trovata. Il tennista azzurro ha ricominciato ad allenarsi in vista della nuova stagione che partirà da Melbourne, dove Sinner dovrà difendere il titolo conquistato agli ultimi Australian Open. Jannik ha concluso l'anno in crescendo dimostrandosi quasi invincibile sul cemento indoor, di .

