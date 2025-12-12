L'articolo analizza la proposta di introdurre un tetto ai prezzi per il settore ospiti, con particolare attenzione alle posizioni di alcuni club. Simonelli fornisce chiarimenti sulla questione, evidenziando come anche l’Inter abbia aderito alla proposta, suscitando discussioni e riflessioni nel mondo del calcio.

Inter News 24 Simonelli spiega: «Tetto ai prezzi per il settore ospiti? Alla proposta dell’Inter si è unita anche l’Inter ma.». Le sue parole. A margine dell’assemblea odierna, il presidente Ezio Simonelli ha fatto il punto sulla proposta di introdurre un tetto massimo ai prezzi del settore ospiti. Il numero uno della Lega ha spiegato che, nonostante il forte sostegno del Milan e dell’ Inter, la misura non ha trovato al momento un’ampia condivisione tra tutte le società. Per evitare una bocciatura immediata, si è optato per l’istituzione di una commissione dedicata che valuterà nuove soluzioni da sottoporre all’assemblea. Internews24.com

MN - Tetto prezzo settore ospiti, i dettagli della proposta odierna del Milan in Lega - Nelle ultime settimane la Curva Sud Milano ha messo spesso in risalto la problematica del caro biglietto per i settori ospiti in molte partite di Serie A. milannews.it

Il Milan ha proposto un tetto ai prezzi del settore ospiti, Simonelli: "Non molto condiviso" - Nell’assemblea di oggi, i club di Serie A hanno discusso la proposta - tuttomercatoweb.com

