Simonelli presidente Lega Serie A annuncia | La Juventus si è associata a quella proposta avanzata dal Milan I dettagli

Il presidente della Lega Serie A, Simonelli, ha comunicato che la Juventus ha deciso di aderire alla proposta avanzata dal Milan, segnando un importante passo nel rapporto tra le squadre e l'organizzazione del campionato. La notizia apre nuove prospettive per le future iniziative e collaborazioni nel massimo torneo italiano di calcio.

sull’iniziativa dei club. Il  presidente della Lega Calcio Serie A,  Ezio Maria Simonelli, ha rilasciato una dichiarazione al termine dell’assemblea dei club. L’intervento in  conferenza stampa  del massimo dirigente è stato l’occasione per tracciare un  bilancio complessivo  dei lavori svolti in seno alla Lega e, in particolare, per fare il punto sul suo  primo anno  trascorso alla guida dell’organizzazione. Le sue parole: « Assemblea di cose d’ordine, ci siamo dedicati soprattutto alle licenze nazionali che andranno poi in approvazione nel consiglio federale del 19 dicembre. Juventusnews24.com

