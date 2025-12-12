Simonelli presidente Lega Serie A annuncia | La Juventus si è associata a quella proposta avanzata dal Milan I dettagli

Il presidente della Lega Serie A, Simonelli, ha comunicato che la Juventus ha deciso di aderire alla proposta avanzata dal Milan, segnando un importante passo nel rapporto tra le squadre e l'organizzazione del campionato. La notizia apre nuove prospettive per le future iniziative e collaborazioni nel massimo torneo italiano di calcio.

sull’iniziativa dei club. Il presidente della Lega Calcio Serie A, Ezio Maria Simonelli, ha rilasciato una dichiarazione al termine dell’assemblea dei club. L’intervento in conferenza stampa del massimo dirigente è stato l’occasione per tracciare un bilancio complessivo dei lavori svolti in seno alla Lega e, in particolare, per fare il punto sul suo primo anno trascorso alla guida dell’organizzazione. Le sue parole: « Assemblea di cose d’ordine, ci siamo dedicati soprattutto alle licenze nazionali che andranno poi in approvazione nel consiglio federale del 19 dicembre. Juventusnews24.com Serie A, ultimatum di Simonelli su Milan-Como: "Entro il 18 dicembre capiremo" - Ezio Maria Simonelli, presidente di Lega Calcio Serie A, interviene in conferenza stampa dopo l'assemblea dei club di quest'oggi. tuttomercatoweb.com Partecipazione a Dazn? Simonelli: "Riguarda le proprietà. Serie A in chiaro? Era già nel bando..." - Nella conferenza stampa tenuta a margine dell’assemblea di Lega Calcio Serie A di oggi, il presidente Ezio Maria Simonelli ha parlato della proposta. tuttomercatoweb.com Presidente Lega #SerieA (E.Simonelli): “Dazn ha offerto delle quote ai club. Milan-Como in Australia? Ho letto cose non corrette in questi giorni. Non è un’ipotesi tramontata, ma in itinere: abbiamo avuto tanti pareri favorevoli, tra cui dall’Asia. Entro il 18 Dicem x.com Già la scorsa estate il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, aveva evidenziato la necessità di anticipare l’orario delle gare serali per coinvolgere maggiormente il pubblico più giovane, spesso attirato da social e piattaforme digitali: “Voglio riportare l’at - facebook.com facebook © Juventusnews24.com - Simonelli (presidente Lega Serie A) annuncia: «La Juventus si è associata a quella proposta avanzata dal Milan». I dettagli

? Club di Serie A CONTRO il Milan! Cosa è successo. Le parole del PRESIDENTE. Attesa PERTH

Video ? Club di Serie A CONTRO il Milan! Cosa è successo. Le parole del PRESIDENTE. Attesa PERTH Video ? Club di Serie A CONTRO il Milan! Cosa è successo. Le parole del PRESIDENTE. Attesa PERTH