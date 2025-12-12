Simonelli | Milan-Como a Perth si può ancora giocare non abbiamo pensato a un piano B

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha aggiornato sulla possibile disputa di Milan-Como a Perth, affermando che l'incontro si può ancora giocare e che non è stato ancora predisposto un piano B. Durante la conferenza stampa, sono stati affrontati anche altri temi legati al campionato italiano e alle strategie di trasmissione.

Il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, in conferenza stampa, ha toccato diversi temi, tra cui il match tra Milan e Como a Perth e la possibilità di avere il maggior campionato italiano in chiaro. Le parole di Simonelli. « Milan-Como in Australia? Ho letto cose non corrette in questi giorni, la situazione non è tramontata ed è ancora in itinere. Dopo i pareri favorevoli i Figc, Uefa e Federcalcio australiana, abbiamo avuto parere favorevole anche della Afc (Confederazione asiatica) ma con delle condizioni non praticabili. Ne prendiamo atto. In Supercoppa giochiamo in Arabia ma usiamo i nostri arbitri.

