Simone Sello | L’istinto artistico può e deve tornare a guidare la macchina dello sviluppo tecnologico

Simone Sello, noto chitarrista, produttore e giornalista musicale italiano residente negli Stati Uniti, presenta il suo nuovo album ‘Paparazzi, Izakayas and Cowboy’. Un lavoro che unisce vintage, sperimentazione e modernità, dimostrando come l’istinto artistico possa guidare lo sviluppo tecnologico e creativo. In questa intervista, esplora le sue fonti di ispirazione e la sua visione del ruolo dell’arte nel progresso.

Intervista al noto chitarrista e giornalista musicale, in uscita in questi giorni con il suo nuovo album, dal titolo: ‘Paparazzi, Izakayas and Cowboy’: un sofisticato lavoro di contaminazione tra vintage, sperimentazione e modernità Simone Sello è un chitarrista, produttore, compositore, filmmaker e giornalista musicale italiano residente negli Stati Uniti. Ha iniziato la sua formazione musicale studiando il violino sin dalla giovane età, per poi diventare un noto chitarrista. Dopo la partecipazione all’album ‘Metal Attack’ (Rca 1987), inizia una carriera da session man, che lo porterà ad essere conosciuto a livello nazionale (Renato Zero, Bobby Solo, Tullio de Piscopo, Orchestra di Sanremo e molti altri). Funweek.it

