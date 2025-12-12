Simone Di Pasquale torna a parlare di Natalia Titova
Simone Di Pasquale ha recentemente ripercorso il suo rapporto con Natalia Titova, condividendo nuovi dettagli e riflessioni sulla loro relazione passata. L'articolo approfondisce le sue parole e il suo vissuto, offrendo uno sguardo interessante sui rapporti personali del noto ballerino.
Ballando con le Stelle, Simone Di Pasquale torna nel cast del programma: chi è, la carriera e chi sarà il suo vip - Dopo tre anni a bordo campo come "tribuno del popolo", Simone Di Pasquale torna sulla pista di Ballando con le Stelle in occasione della ventesima edizione del fortunato programma di Milly Carlucci.
