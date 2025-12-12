Simone Deromedis solidissimo sul podio in Coppa del Mondo! Drury lo beffa ma è primo in classifica

Simone Deromedis si conferma tra i migliori nel skicross, conquistando un'ottima seconda posizione nella seconda tappa della Coppa del Mondo. La gara ha visto una sfida avvincente, con Drury che ha superato il nostro atleta, posizionandosi in prima piazza. Un risultato che conferma il talento di Deromedis e l'importanza di questa disciplina in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Simone Deromedis ha conquistato una brillante seconda posizione nella seconda prova della Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle che sarà grande protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il fuoriclasse trentino sperava di replicare la vittoria ottenuta ieri in Val Thorens in occasione del debutto stagionale e per la prima metà dell’atto conclusivo sembrava davvero nelle condizioni di poter firmare il back-to-back in Francia, ma si è fatto sorprendere dal canadese Kevin Drury proprio sul più bello. Il nostro portacolori era infatti uscito benissimo dalle strutture iniziali e aveva poi cercato di guadagnare del margine, ma il 37enne nordamericano ha trovato un varco impensabile per superare l’austriaco Tristan Takats e il giapponese Ryo Sugai nel secondo settore del tracciato. Oasport.it

Coppa del mondo di skicross: il trentino Simone Deromedis trionfa nella finale e si aggiudica il primo posto: " La dedico a mio nonno, scomparso un paio di mesi fa" - Grande debutto per l'Italia sulle piste di Val Thorens: il trentino Simone Deromedis trionfa nella Coppa del mondo di Skicross in una storica doppietta azzurra insieme a Edoardo ... ildolomiti.it

La prima gara stagionale dello skicross è anche una prima volta di sempre. Simone #Deromedis primo, Edoardo #Zorzi secondo: una doppietta azzurra non si era mai verificata nella storia della Coppa del Mondo. #Freestyle X.com