Silvestro fine di un incubo La dipendente dell’Asl assolta con formula piena

Anna Silvestro, dipendente dell’Asl, si libera da un lungo incubo giudiziario: è stata assolta con formula piena. Dopo l’udienza, esce dal tribunale di Lucca con emozione e sollievo, segnando la conclusione di un percorso difficile e le speranze di un nuovo inizio.

Sono le 11 quando Anna Silvestro esce dall’aula 2 del tribunale di Lucca e si lascia andare, con gli occhi lucidi, a un abbraccio liberatorio. Ieri mattina, per l’operatrice tecnica dell’Asl, è stato un altro giorno importante che ha messo la parola "fine" su un incubo durato quattro anni. Silvestro è stata assolta, infatti, anche dall’accusa di violazione della privacy dopo essere già stata prosciolta mesi fa dall’accusa di abuso d’ufficio in merito ai funerali "pilotati" (fu ritenuta estranea ai fatti). Il doppio filone d’inchiesta, coordinato dal pm Salvatore Giannino, ha avuto l’epilogo con la sentenza del giudice Alessia Solombrino, che ha assolto Silvestro, accogliendo la richiesta del pm Giannino, per non aver commesso il fatto. 🔗 Leggi su Lanazione.it