Sigourney Weaver parla della nascita di Ripley e dell’impatto inaspettato di Alien che ha ridefinito il ruolo delle donne nel cinema
Non era voluto. Anzi, nessuno si aspettava che fosse così profetico. Così avanti sui tempi. Eppure, quello che doveva essere «un piccolo film» si è trasformato in un cult che ha fatto tanto per le donne. Per questo Sigourney Weaver è così orgogliosa della sua Ripley e di Alien. Sono passati 46 anni da quando il film di Ridley Scott è uscito al cinema. Diventando, inaspettatamente, un fenomeno pop dal giorno alla notte. Ma poi, la storia di un’astronauta superstite alle prese con un alieno omicida, si è trasformata in qualcosa di più. Come ha ammesso l’attrice americana, 76 anni, ospite del Red Sea International Film Festival negli Emirati Arabi. 🔗 Leggi su Amica.it
