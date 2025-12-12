signore degli anelli arrivano nuove informazioni sul prossimo film

Dopo oltre dieci anni dalla trilogia de Lo Hobbit, il mondo di Il Signore degli Anelli si appresta a tornare sul grande schermo con nuove produzioni. Sono emerse recenti indiscrezioni e aggiornamenti che anticipano l'atteso ritorno dell'universo Tolkien, promettendo di regalare ai fan nuove avventure e approfondimenti sulla Terra di Mezzo.

Un decennio dopo la conclusione della trilogia cinematografica dello Hobbit, il franchise de Il Signore degli Anelli si prepara al ritorno sul grande schermo. L’uscita nelle sale è prevista per dicembre 2027, con ” Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum”, diretto da Andy Serkis. Lo spin-off è ambientato durante gli eventi de “La Compagnia dell’Anello”, che racconta la ricerca di Gandalf per trovare Gollum dopo aver scoperto che Bilbo era in possesso dell’Unico Anello. “La Caccia a Gollum” presenterà personaggi storici della trilogia originale (ad esempio Ian McKellen ha già accennato alla presenza di Frodo e Gandalf), e i fan si chiedono se gli attori torneranno a interpretare i propri ruoli. Metropolitanmagazine.it

