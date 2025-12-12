Sicurezza stradale Rozzio e compagni testimonial per la polizia

Rozzio e i suoi compagni diventano testimonial per la Polizia Locale, collaborando alla realizzazione di video dedicati alla sicurezza stradale. L'iniziativa mira a sensibilizzare giovani e giovanissimi sui rischi legati alla guida, promuovendo comportamenti responsabili e consapevoli per ridurre incidenti e pericoli sulla strada.

Sicurezza stradale, la Reggiana scende in campo al fianco della Polizia Locale. Le due realtà hanno infatti realizzato alcuni video per sensibilizzare ragazze e ragazzi sulle insidie e i pericoli della strada legati alla guida. Le immagini sottolineano l’importanza dei tempi di reazione e delle conseguenze che possono avere l’assunzione di sostanze e alcol e della necessità di rispettare sempre i limiti di velocità e le distanze di sicurezza. Questi ‘promo’ sono stati realizzati insieme agli studenti dell’Istituto Superiore Liceale ‘Matilde di Canossa’ e agli atleti della prima squadra della Reggiana, testimonial dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sicurezza stradale. Rozzio e compagni testimonial per la polizia

Sono 25 gli istituti scolastici coinvolti nel progetto sulla sicurezza stradale promosso dal Comune di Napoli. Presentata anche la nuova campagna di comunicazione che richiama alla responsabilità automobilisti, motociclisti e pedoni. Guarda il servizio Vai su X

