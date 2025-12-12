Sicurezza stradale Rozzio e compagni testimonial per la polizia

Sport.quotidiano.net | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rozzio e i suoi compagni diventano testimonial per la Polizia Locale, collaborando alla realizzazione di video dedicati alla sicurezza stradale. L'iniziativa mira a sensibilizzare giovani e giovanissimi sui rischi legati alla guida, promuovendo comportamenti responsabili e consapevoli per ridurre incidenti e pericoli sulla strada.

Sicurezza stradale, la Reggiana scende in campo al fianco della Polizia Locale. Le due realtà hanno infatti realizzato alcuni video per sensibilizzare ragazze e ragazzi sulle insidie e i pericoli della strada legati alla guida. Le immagini sottolineano l’importanza dei tempi di reazione e delle conseguenze che possono avere l’assunzione di sostanze e alcol e della necessità di rispettare sempre i limiti di velocità e le distanze di sicurezza. Questi ‘promo’ sono stati realizzati insieme agli studenti dell’Istituto Superiore Liceale ‘Matilde di Canossa’ e agli atleti della prima squadra della Reggiana, testimonial dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

sicurezza stradale rozzio e compagni testimonial per la polizia

© Sport.quotidiano.net - Sicurezza stradale. Rozzio e compagni testimonial per la polizia

sicurezza stradale rozzio compagniSicurezza stradale. Rozzio e compagni testimonial per la polizia - Le due realtà hanno infatti realizzato alcuni video per sensibilizzare ragazze e ragazzi sulle insidie e i pericoli ... Segnala msn.com