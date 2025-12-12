Sicurezza Ferrero FdI | Vietare l' utilizzo del velo integrale nei luoghi pubblici

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fratelli d'Italia propone una nuova legge regionale per vietare l'uso del velo integrale nei luoghi pubblici, sostenendo che questa misura possa contribuire alla sicurezza e all'integrazione. La proposta mira a regolamentare l'abbigliamento in spazi aperti al pubblico, suscitando dibattiti sulla libertà individuale e le politiche di sicurezza.

Da Fratelli d'Italia arriva una proposta di legge regionale volta a vietare l'utilizzo del velo integrale nei luoghi pubblici. "Tale proposta - spiega il consigliere regionale ravennate Alberto Ferrero - si inserisce pienamente nelle battaglie del partito per la sicurezza, la tutela dell’identità. Ravennatoday.it

Fratelli d'Italia avvia anche a Ravenna la mobilitazione a sostegno della proposta di legge regionale che punta a vietare l'utilizzo del velo integrale nei luoghi pubblici dell'Emilia-Romagna.

Fratelli d'Italia ha presentato una proposta di legge per vietare il velo integrale e contrastare il fondamentalismo islamico in Italia.

