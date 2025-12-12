Sicurezza Ferrero FdI | Vietare l' utilizzo del velo integrale nei luoghi pubblici
Da Fratelli d'Italia arriva una proposta di legge regionale volta a vietare l'utilizzo del velo integrale nei luoghi pubblici. "Tale proposta - spiega il consigliere regionale ravennate Alberto Ferrero - si inserisce pienamente nelle battaglie del partito per la sicurezza, la tutela dell’identità. Ravennatoday.it
Fdl presenta proposta di legge per vietare il velo integrale, contro il "separatismo islamico" - Fratelli d'Italia ha presentato una proposta di legge per vietare il velo integrale e contrastare il fondamentalismo islamico in Italia.
