Sicurezza Ferrero FdI | Vietare l' utilizzo del velo integrale nei luoghi pubblici

Fratelli d'Italia propone una nuova legge regionale per vietare l'uso del velo integrale nei luoghi pubblici. La misura mira a garantire sicurezza e coerenza nelle norme di convivenza civica, suscitando dibattiti sulla libertà individuale e il rispetto delle regole nei contesti pubblici.

Da Fratelli d'Italia arriva una proposta di legge regionale volta a vietare l'utilizzo del velo integrale nei luoghi pubblici. "Tale proposta - spiega il consigliere regionale ravennate Alberto Ferrero - si inserisce pienamente nelle battaglie del partito per la sicurezza, la tutela dell’identità. Ravennatoday.it

