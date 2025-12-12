Sicurezza europea e Ucraina una sfida strategica Le parole di Sessa ad Airpress2025

Il conflitto in Ucraina rappresenta una sfida cruciale per la sicurezza europea, richiedendo una rinnovata strategia e un impegno collettivo. Durante Airpress2025, Sessa ha evidenziato l'importanza di affrontare questa situazione con decisione e visione a lungo termine, sottolineando la necessità di rafforzare le capacità difensive dell'Europa in un contesto di crescente instabilità internazionale.

Il conflitto in Ucraina impone all'Europa una riflessione profonda sul proprio futuro in materia di sicurezza. Sostenere Kiev significa anche investire in un sistema di difesa europea più autonomo e credibile. Di fronte a possibili cambiamenti negli equilibri della Nato, i Paesi europei sono chiamati ad assumersi maggiori responsabilità strategiche e politiche. Nel corso della serata promossa a Roma dalla rivista Aipress sul tema della difesa della pace, istituzioni e rappresentanti del mondo diplomatico e industriale si sono confrontati sulle sfide della sicurezza internazionale. Di seguito l'intervista a cura di RaiNews24 a Riccardo Sessa, p residente delle Società italiana per l'organizzazione internazionale (Sioi).

