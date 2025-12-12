Siclari | La gara su Cerbero smentisce l’affidamento diretto avevamo ragione noi

Daniele Siclari, consigliere comunale e coordinatore di Forza Italia, critica la decisione sulla gara relativa a Cerbero, sostenendo che questa smentisce l’affidamento diretto e conferma le sue posizioni. La sua presa di posizione si concentra sulla determina n., evidenziando le ragioni del suo dissenso e sottolineando l’importanza di un approccio trasparente nelle procedure amministrative.

Daniele Siclari, consigliere comunale e coordinatore cittadino di forza italia, interviene duramente sulla determina n. 931 dell'11 dicembre 2025, relativa al sistema Cerbero: secondo Siclari, l'atto rappresenterebbe la conferma puntuale delle anomalie più volte sollevate in consiglio e nelle. 931 dell'11 dicembre 2025 fotografa in modo impietoso ciò che abbiamo denunciato per mesi: l'Amministrazione ha attivato il sistema Cerbero con un affidamento diretto privo dei presup