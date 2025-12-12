Sicilia 4 milioni per rilanciare le imprese confiscate Schifani | Impegno concreto nella lotta alla mafia

La Regione Siciliana investe 4 milioni di euro per rilanciare le imprese confiscate, rafforzando l’impegno nella lotta alla mafia e promuovendo legalità e sviluppo economico. Con questa iniziativa, si mira a sostenere le attività imprenditoriali sequestrate, contribuendo alla loro rinascita e alla valorizzazione del patrimonio confiscato.

La Regione Siciliana rafforza l'impegno per legalità e sviluppo. La Regione Siciliana compie un nuovo passo a sostegno delle imprese coinvolte in misure di prevenzione patrimoniali, istituendo un intervento mirato all'interno del Fondo Sicilia. Con il decreto firmato dall'assessore regionale all'Economia Alessandro Dagnino nasce un plafond da quattro milioni di euro, gestito da Irfis FinSicilia, pensato per garantire continuità aziendale, risanamento e rilancio delle attività oggi sottoposte a sequestro o confisca. Questo intervento dà attuazione a quanto previsto nell'ultima variazione di bilancio del 2024.

