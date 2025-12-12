Siamo Forty Menabò Group compie 40 anni di attività con una festa con 250 ospiti

Menabò Group celebra i suoi 40 anni di attività con una festa presso la sede di via Napoleone Bonaparte, coinvolgendo oltre 250 ospiti. La storica agenzia di comunicazione forlivese guarda al futuro con l’ingresso di una nuova socia e significativi investimenti in innovazione tecnologica, consolidando la sua presenza nel settore.

Nella sede di via Napoleone Bonaparte, oltre 250 persone hanno preso parte ai festeggiamenti per i quattro decenni di successi della storica agenzia di comunicazione forlivese Menabò Group, che si proietta nel futuro con l’ingresso di una nuova socia e investimenti in innovazione tecnologica. È. Forlitoday.it

