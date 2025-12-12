Siamo Forty Menabò Group compie 40 anni di attività con una festa con 250 ospiti

Menabò Group celebra i suoi 40 anni di attività con una festa presso la sede di via Napoleone Bonaparte, coinvolgendo oltre 250 ospiti. La storica agenzia di comunicazione forlivese guarda al futuro con l’ingresso di una nuova socia e significativi investimenti in innovazione tecnologica, consolidando la sua presenza nel settore.

Nella sede di via Napoleone Bonaparte, oltre 250 persone hanno preso parte ai festeggiamenti per i quattro decenni di successi della storica agenzia di comunicazione forlivese Menabò Group, che si proietta nel futuro con l’ingresso di una nuova socia e investimenti in innovazione tecnologica. È. Forlitoday.it

Ci siamo! DAL 19 DICEMBRE IN EDICOLA: "40 LAZIALITA'" Festeggiamo insieme i 40 anni della storica rivista fondata da Guido De Angelis con un volume unico che raccoglie oltre 500 copertine Prenotalo già da ora al tuo edicolante di fiducia #ssl x.com

40 anni fa eravamo sul tetto del mondo #juventus Oggi siamo nello scantinato #SerieA - facebook.com facebook