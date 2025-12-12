Si vestono come i Peaky Blinders a Herat Afghanistan | arrestati dai talebani per promozione di cultura aliena

Quattro giovani afghani sono stati arrestati a Herat, Afghanistan, dalla polizia morale talebana per aver indossato abiti ispirati ai Peaky Blinders. L'episodio solleva nuove tensioni sulla libertà di espressione e sulla repressione culturale sotto il regime talebano, che ha intensificato i controlli sulla moda e sui comportamenti dei giovani nel paese.

Quattro giovani afghani sono stati arrestati questa settimana dalla temuta polizia morale talebana nella città occidentale di Herat. La loro colpa: essersi vestiti come i protagonisti di Peaky Blinders, la celebre serie televisiva britannica che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo. Cappelli piatti, completi eleganti, guanti e lunghi cappotti: un abbigliamento che per i talebani rappresenta la “ promozione di una cultura aliena ” e una violazione delle severe restrizioni imposte dal regime. Asghar Husaini, Jalil Yaqoobi, Ashore Akbari e Daud Rasa formavano il gruppo autoproclamato Thomas Shelby Group, conosciuto localmente come i Jabrael Shelbys dal nome del quartiere di Herat dove vivono. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Si vestono come i Peaky Blinders a Herat, Afghanistan: arrestati dai talebani per “promozione di cultura aliena”

