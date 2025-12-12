Si torna a pedalare per la sicurezza stradale in programma l' ultima biciclettata dell' inverno

Ferraratoday.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 13 alle 10.30 si svolgerà l'ultima biciclettata invernale nel centro di Ferrara, promossa da ‘Caldirolo Libera’, Fiab e Forum Ferrara Partecipata. La pedalata, che partirà dal Torrione di Porta Mare, mira a sensibilizzare sulla sicurezza stradale e coinvolgere la comunità in un momento di mobilitazione collettiva.

Si torna a pedalare per chiedere più sicurezza. Sabato 13 alle 10.30 partirà dal Torrione di Porta Mare, piazzale san Giovanni, una ciclo-passeggiata per le vie del centro storico (l’ultima della stagione invernale), promossa da ‘Caldirolo Libera’, Fiab e Forum Ferrara Partecipata. L’iniziativa. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

