Si torna a pedalare per la sicurezza stradale in programma l' ultima biciclettata dell' inverno
Sabato 13 alle 10.30 si svolgerà l'ultima biciclettata invernale nel centro di Ferrara, promossa da ‘Caldirolo Libera’, Fiab e Forum Ferrara Partecipata. La pedalata, che partirà dal Torrione di Porta Mare, mira a sensibilizzare sulla sicurezza stradale e coinvolgere la comunità in un momento di mobilitazione collettiva.
