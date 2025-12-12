Si sente male mentre pesca cade in acqua e affoga | Angelo muore a 28 anni

Un tragico incidente si è verificato a Porto Empedocle, alle porte di Agrigento, dove Angelo Piazza, 28 anni, è caduto in mare mentre stava pescando e ha perso la vita. La tragica vicenda ha sconvolto la comunità locale, lasciando un dolore profondo.

Dramma a Porto Empedocle, alle porte di Agrigento. Un ventottenne, Angelo Piazza, è caduto in mare nella notte mentre pescava ed è affogato.La salma, già recuperata e in corso di trasferimento verso l'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, è stata già sottoposta a una primissima ispezione. 🔗 Leggi su Today.it

Si sente male e cade in acqua mentre pesca, morto 28enne empedoclino - Un ventottenne, Angelo Piazza di Porto Empedocle, è morto annegato la scorsa notte mentre era intento a pescare polpi ... Si legge su grandangoloagrigento.it

