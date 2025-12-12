Si scalda l’atmosfera Grandi concerti E arriva Christmas Rock

Con l’arrivo delle festività natalizie, l’atmosfera si riscalda con grandi eventi musicali. Tra concerti e spettacoli, la musica si prepara a essere protagonista delle celebrazioni. Si inizia questa sera a Spoleto con il concerto del Sergio Caputo Trio, che anima il teatro Nuovo Gian Carlo Menotti alle ore 21.

di Maurizio Costanzo Soprattutto col Natale alle porte, la musica diventa protagonista delle feste. Si parte stasera col concerto del Sergio Caputo Trio a Spoleto, dove la formazione pop-jazz sarà in scena al teatro Nuovo Gian Carlo Menotti dalle ore 21. Quest’anno Francesco De Gregori festeggia i 50 anni dell’uscita di ‘Rimmel’, e per celebrare questo album capolavoro il cantautore romano ha intrapreso un tour che il 14 dicembre (ore 21) fa tappa al teatro Lyrick di Assisi. Tour celebrativo anche per Antonello Venditti, che con ‘Notte prima degli esami’ farà tappa il 18 dicembre alle 21 al Mandela Forum di Firenze, con una scaletta in cui i brani dell’album ‘Cuore’ si alterneranno a molti altri grandi successi del suo repertorio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net