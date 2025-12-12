Si reca in caserma e mostra la droga per farsi arrestare | Brigadiè preferisco la galera Mia moglie mi tradisce

Un uomo di 46 anni del rione Traiano si presenta in caserma mostrando droga e chiedendo di essere arrestato, lamentando tradimenti della moglie. La sua scelta estrema nasce da una lite con la consorte, ritenuta responsabile di diversi tradimenti, in un contesto già segnato da precedenti problemi con le forze dell’ordine.

Ha litigato con la moglie, responsabile – a dire del marito – di diversi tradimenti. Una situazione inaccettabile per un 46enne del rione Traiano già noto alle forze dell'ordine. "Lascio la casa brigadiè altrimenti passo un guaio!. Sono le 22.15 e l'uomo bussa alla caserma della stazione.