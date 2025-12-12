Si rafforza la stretta sui compensi pubblici ai professionisti che hanno irregolarità fiscali

La legge di Bilancio introduce nuove misure per rafforzare il controllo sui compensi pubblici ai professionisti, in particolare quelli coinvolti in irregolarità fiscali. La normativa, ora all’esame del Senato, stabilisce che il pagamento delle parcelle ai liberi professionisti che collaborano con la pubblica amministrazione sarà condizionato alla regolarità fiscale e contributiva.

Giro di vite per la norma della legge di Bilancio, all’esame del Senato, che vincola il saldo delle parcelle dei liberi professionisti che lavorano per la pubblica amministrazione alla loro regolarità fiscale e contributiva. La riformulazione del testo siglata dal ministero dell’Economia, arrivata giovedì sera, estende infatti lo stop al pagamento a tutti gli emolumenti, inclusi quelli dovuti da soggetti diversi dalla Pa per incarichi con compensi “a carico dello Stato”. Il presidente dell’ Istituto nazionale tributaristi, Riccardo Alemanno, è favorevole: “Avevo dichiarato già sulla norma originaria che ero assolutamente d’accordo sul fatto che un professionista, come tutti i contribuenti, debba pagare regolarmente imposte, tasse e contributi, che poi questa regolarità sia anche condizione per ricevere i giusti compensi da parte della Pa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it