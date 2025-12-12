Si prega di usare il letto solo per dormire vietate tutte le altre attività | il cartello surreale affisso nella casa affittata su Airbnb

Un soggiorno a Istanbul si è rivelato insolito per un viaggiatore, che ha trovato affisso un cartello con una richiesta insolita: “Si prega di usare il letto solo per dormire, vietate tutte le altre attività”. Un avviso secco e diretto, che ha suscitato curiosità e commenti sui limiti imposti dai proprietari negli alloggi in affitto.

“Si prega di usare il letto solo per dormire, vietate tutte le altre attività”. È la frase, secca e inequivocabile, che un viaggiatore ha trovato affissa alla testiera del letto dell’alloggio che aveva affittato su Airbnb per le vacanze a Istanbul. Neanche a dirlo, l’ha subito fotografato e condiviso su Reddit nel forum rmildlyinfuriating, e in poche ore ha fatto il giro del web raccogliendo oltre 87 mila upvote e migliaia di commenti. A raccontare la vicenda è lo stesso autore del post, un uomo svedese in viaggio con la moglie, che ha spiegato a Newsweek di essere rimasto “sorpreso” nel leggere l’avviso, pur confermando che lui e la consorte avrebbero rispettato la richiesta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Si prega di usare il letto solo per dormire, vietate tutte le altre attività”: il cartello surreale affisso nella casa affittata su Airbnb

OPEN DAY SCUOLA I.C. "P. M. POZZA" SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CROSARA Open Day 18 Dicembre ore 17.30/19.00 Si prega di confermare presenza 0424702216 Le proposte educative per il plesso A scuola di teatro Orto in condotta U - facebook.com Vai su Facebook

Camera da letto, 3 cose da cambiare in estate e che ti aiuteranno a dormire meglio - Come rendere la camera da letto più confortevole in estate sostituendo 3 semplici oggetti: in questo modo sarò perfetta per l'estate e farà anche riposare meglio. Si legge su diregiovani.it