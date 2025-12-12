Si apre il festival ’Mengo Winter’ Negrita in città con il tour Cinema c’è il film di Lucio Corsi

Dal 18 al 27 dicembre torna ’Mengo Winter’, la versione invernale del celebre festival estivo di Arezzo. Dopo un luglio ricco di ospiti di rilievo, l’evento si svolge in diversi luoghi della città, promuovendo cultura e musica attraverso collaborazioni tra locali, club, teatri e cinema. Un’esperienza diffusa che rafforza la vocazione culturale di Arezzo anche in inverno.

Arriva la versione invernale del festival estivo aretino più partecipato. Dopo un luglio di super ospiti, da Pupo a Lucio Corsi, passando per Afterhours e molti altri, dal 18 al 27 dicembre spazio a ’Mengo Winter’, “un esperimento, partendo dall’idea di un festival diffuso in tanti luoghi della città, in cui la sinergia tra i locali, club, teatri e cinema diventino un elemento di propagazione di idee e cultura da replicare in estate“. Così Paco Mengozzi, anima del festival aretino che presenta tanti eventi all’insegna della musica. ’Mengo Winter’ parte il 18 dicembre alle 20.30 al teatro Virginian di Arezzo con Mengo’s dinner, una cena su prenotazione, dalle 22 a ingresso libero con consumazione, sul palco ci saranno gli artisti Osaka flu ed Eva Bloo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net