Si affaccia col braccio teso mentre passa il corteo della Cgil | Stavo salutando

Durante il corteo della Cgil, un individuo si è affacciato dalla finestra con il braccio teso, suscitando attenzione. Raggiunto dal collega Giampaolo Mannu di MilanoToday, ha spiegato di averlo fatto semplicemente per salutare. L'episodio ha attirato l'interesse, sollevando curiosità sul comportamento durante le manifestazioni sindacali.

Si affaccia dalla finestra con il braccio teso durante il corteo della Cgil e poi, raggiunto dal collega Giampaolo Mannu di MilanoToday, si giustifica dicendo che stava solo salutando. E che "purtroppo" non può più votare "il pelatone". Ovvero Benito Mussolini. Il gesto, avvenuto in corso Genova.

