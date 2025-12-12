Si affaccia col braccio teso mentre passa il corteo Cgil | Putroppo non posso più votare il pelatone

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima si affaccia dal balcone con il braccio teso, poi si giustifica ironizzando sul fatto che purtroppo non può più votare “il pelatone”, ossia Benito Mussolini. Così un residente di corso Genova ha accolto il passaggio del corteo della Cgil che si è svolto a Milano per protestare contro la. Milanotoday.it

Il braccio che si stende - 270 bis

