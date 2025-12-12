Si affaccia col braccio teso mentre passa il corteo Cgil | Putroppo non posso più votare il pelatone
Durante il passaggio del corteo Cgil, un individuo si affaccia con il braccio teso, lasciando trapelare un messaggio ironico e polemico. In un momento di sfrontatezza, si scusa dicendo che non può più votare Mussolini, il
Prima si affaccia dal balcone con il braccio teso, poi si giustifica ironizzando sul fatto che purtroppo non può più votare "il pelatone", ossia Benito Mussolini. Così un residente di corso Genova ha accolto il passaggio del corteo della Cgil che si è svolto a Milano per protestare contro la.
