Si accende la solidarietà Doni per i più bisognosi sotto l’albero di Grisù

Un albero di Natale speciale, dove lasciare un pensiero per le persone più svantaggiate. È quello che si è acceso al consorzio Factory Grisù di via Poledrelli e che fino al 18 dicembre accoglierà le dolci donazioni che i cittadini vorranno portare in favore delle famiglie assistite dal centro di solidarietà Carità. L'iniziativa si chiama 'Accendi la solidarietà', è promossa dal consorzio Factory Grisù e sarà attiva fino alla prossima settimana, con l'obiettivo di raccogliere panettoni e pandori. Un gesto di conforto che a Natale può significare molto. Alla presentazione dell'iniziativa è intervenuta anche l'assessore alle Politiche sociosanitarie Cristina Coletti.
