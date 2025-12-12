Si accende la solidarietà Doni per i più bisognosi sotto l’albero di Grisù

Si accende la solidarietà con un albero di Natale speciale al consorzio Factory Grisù di via Poledrelli. Fino al 18 dicembre, cittadini possono lasciare doni e pensieri per le famiglie bisognose assistite dal centro di solidarietà Carità, contribuendo a portare calore e speranza durante le festività.

Un albero di Natale speciale, dove lasciare un pensiero per le persone più svantaggiate. È quello che si è acceso al consorzio Factory Grisù di via Poledrelli e che fino al 18 dicembre accoglierà le dolci donazioni che i cittadini vorranno portare in favore delle famiglie assistite dal centro di solidarietà Carità. L’iniziativa si chiama ‘Accendi la solidarietà’, è promossa dal consorzio Factory Grisù e sarà attiva fino alla prossima settimana, con l’obiettivo di raccogliere panettoni e pandori. Un gesto di conforto che a Natale può significare molto. Alla presentazione dell’iniziativa è intervenuta anche l’assessore alle Politiche sociosanitarie Cristina Coletti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it