Si accende il Natale a Montello e Bagnatica

Il countdown al Natale si fa più intenso con gli eventi di Montello e Bagnatica, pronti a immergere i partecipanti nell’atmosfera festiva. Domenica 14 dicembre, due appuntamenti imperdibili offriranno momenti di gioia e convivialità per tutta la comunità, tra mercatini, luminarie e intrattenimenti natalizi.

Due appuntamenti per vivere l’atmosfera natalizia in programma domenica 14 dicembre: a Montello con il “Villaggio di Natale” e a Bagnatica con il “Natale in Piazza”. Il periodo delle feste porta con sé il desiderio di comunità, di incontri semplici e autentici. Anche quest’anno il territorio si prepara a viverlo con due appuntamenti molto attesi, dedicati a famiglie, bambini e a chi ama ritrovare nelle tradizioni locali il cuore più vero del Natale. Domenica 14 dicembre, dalle 9 alle 18, il Comune di Montello accoglie cittadini e visitatori nel suggestivo Parco di via Brevi per il “Villaggio di Natale 2025”: una giornata immersa nella magia delle feste, tra bancarelle artigianali, prodotti enogastronomici locali e attività dedicate a tutte le età. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

